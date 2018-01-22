Турция предупредила США об ударе по их союзникам-курдам в Сирии

Американский министр обороны считает, что у официальной Анкары "есть основания" переживать из-за проблем безопасности в регионе

Перед тем, как начать бомбить с воздуха позиции сирийских курдов, которых поддерживают США, Турция официально поставила в известность Пентагон. Об этом рассказал на борту самолета, направляясь с визитом в Юго-Восточную Азию, американский министр обороны Джеймс Мэттис, пишет агентство Голос Америки.

"Прежде чем поднять в воздух самолеты, они предупредили нас, что сделают это", - сказал он журналистам.

20 января турецкая армия начала наносить авиаудары по приграничному и подконтрольному курдскими формированиями PYD/YPG городу Африн в северной Сирии. Турки стремятся вытеснить из региона курдские Отряды народной обороны, чтобы создать якобы "пояс безопасности" около границы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

По словам главы Пентагона, предупреждение со стороны Анкары было сделано в ходе телефонного разговора между высокопоставленными представителями турецких и американских вооруженных сил. Мэттис не сказал, однако, советовали ли военные США турецким не делать этого.





"Мы очень внимательно следим за этим. В это вовлечены (люди) на очень высоком уровне… и мы работаем за этим, занимаемся этой проблемой... Турция - наш союзник по НАТО. Это единственная страна НАТО, в пределах которой активно действуют инсургенты. И обеспокоенность Турции проблемами безопасности вполне законна", - подчеркнул глава Пентагона.









Курдские формирования в Сирии являются ключевым партнером США в борьбе против террористической сети Исламское государство и составляют значительную часть Сирийских демократических сил. Турция, однако, рассматривает эти формирования как "террористов" - так же, как и своих, турецких сепаратистов.





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