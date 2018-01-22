Турция предупредила США об ударе по их союзникам-курдам в Сирии
Перед тем, как начать бомбить с воздуха позиции сирийских курдов, которых поддерживают США, Турция официально поставила в известность Пентагон. Об этом рассказал на борту самолета, направляясь с визитом в Юго-Восточную Азию, американский министр обороны Джеймс Мэттис, пишет агентство Голос Америки.
"Прежде чем поднять в воздух самолеты, они предупредили нас, что сделают это", - сказал он журналистам.
20 января турецкая армия начала наносить авиаудары по приграничному и подконтрольному курдскими формированиями PYD/YPG городу Африн в северной Сирии. Турки стремятся вытеснить из региона курдские Отряды народной обороны, чтобы создать якобы "пояс безопасности" около границы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии.
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