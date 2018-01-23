Экс-министра культуры Южной Кореи приговорили к двум годам тюрьмы

Министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сун составляла списки неудобных для власти деятелей искусства

Бывший министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сун приговорена сегодня, 23 января, апелляционным судом в Сеуле к двухлетнему заключению за составление так называемого черного списка деятелей искусства, критически настроенных по отношению к экс-президенту Пак Кын Хе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Список включал почти десять тысяч имен и был призван лишить неудобных деятелей государственной поддержки.

Помимо бывшего министра, четыре года тюрьмы получил бывший глава президентской администрации Ким Ки Чун, проходивший по этому же делу.

Чо Юн Сун стала первым в истории страны министром, арестованным при исполнении служебных обязанностей. В июле она судом первой инстанции была приговорена к условному сроку.

21 января 2017 года в Южной Корее была арестована министр культуры по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями

Президента Пак Кын Хе 10 марта решением Конституционного суда отстранили от власти.

Вместе с Пак Кын Хе в суд, который начался в мае, была доставлена и ее подруга Чхве Сун Силь, которая и оказалась в эпицентре скандала.

Ее подозревают в злоупотреблении дружескими связями с президентом для принуждения южнокорейских компаний к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. Эти средства Чхве, по версии следствия, могла потратить на личное обогащение

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