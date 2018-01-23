Генпрокурора США допросили о возможном сговоре Трампа с РФ

Беседа следователей с Джеффом Сешнсом продолжалась несколько часов

Следователи под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера побеседовали с генпрокурором США Джеффом Сешнсом в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Эту информацию подтвердил Голосу Америки пресс-секретарь Минюста США Йен Прайор.

Ранее об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Минюсте.

По данным издания, беседа с Сешнсом продолжалась несколько часов.

Как отмечает Голос Америки, это первый известный случай, когда в рамках расследования на вопросы следователей отвечал один из членов кабинета Дональда Трампа.

В сентябре 2017 года компания Facebook обнаружила доказательства распространения Россией политических рекламных объявлений в соцсети для манипуляций общественным сознанием во время президентской гонки в США.

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