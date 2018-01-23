Генпрокурора США допросили о возможном сговоре Трампа с РФ
Следователи под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера побеседовали с генпрокурором США Джеффом Сешнсом в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Эту информацию подтвердил Голосу Америки пресс-секретарь Минюста США Йен Прайор.
Ранее об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Минюсте.
По данным издания, беседа с Сешнсом продолжалась несколько часов.
Как отмечает Голос Америки, это первый известный случай, когда в рамках расследования на вопросы следователей отвечал один из членов кабинета Дональда Трампа.
В сентябре 2017 года компания Facebook обнаружила доказательства распространения Россией политических рекламных объявлений в соцсети для манипуляций общественным сознанием во время президентской гонки в США.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:04
-
17:20
-
18.01.18
08:55
-
16:09
-
15:04
Новости партнеров
- 99142
- 35254
- 30719
- 28269
- 24311