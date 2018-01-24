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В районе Африн в Сирии погибли мирные жители - ООН

24.01.2018 05:15
По информации ООН, в зоне проводимой Турцией операции "Оливковая ветвь" живут 324 тысячи человек, в том числе беженцы из других районов Сирии
В районе Африн в Сирии погибли мирные жители - ООН
Карта: tagesspiegel.de

В районе Африн возле возле турецко-сирийской границы в последние несколько дней в результате обстрелов Африна погибли мирные жители. Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Сейчас там проживает 324 тысячи человек, включая 126 тысяч вынужденных переселенцев из других районов Сирии. 

В связи с военными действиями 20 января пришлось приостановить поставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции. 

В ООН призвали все стороны конфликта обеспечить защиту мирного населения и возможность оказать им гуманитарную помощь.

Ранее президент Турции Эрдоган сказал, что главная цель военной операции "Оливковая ветвь", проводимой Турцией в районе Африн на северо-западе Сирии, - "обеспечение безопасности сирийцев, территориальной целостности Сирии и нацбезопасности Турции". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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