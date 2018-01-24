В районе Африн в Сирии погибли мирные жители - ООН
В районе Африн возле возле турецко-сирийской границы в последние несколько дней в результате обстрелов Африна погибли мирные жители. Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.
Сейчас там проживает 324 тысячи человек, включая 126 тысяч вынужденных переселенцев из других районов Сирии.
В связи с военными действиями 20 января пришлось приостановить поставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции.
В ООН призвали все стороны конфликта обеспечить защиту мирного населения и возможность оказать им гуманитарную помощь.
Ранее президент Турции Эрдоган сказал, что главная цель военной операции "Оливковая ветвь", проводимой Турцией в районе Африн на северо-западе Сирии, - "обеспечение безопасности сирийцев, территориальной целостности Сирии и нацбезопасности Турции".
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:33
-
09:53
-
09:36
-
09:05
-
08:52
Новости партнеров
- 36199
- 31539
- 29058
- 25050
- 24081