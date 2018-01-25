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Трамп готов под присягой свидетельствовать спецпрокурору по РФ

25.01.2018 06:27
Президент заявил, что готов встретиться с Мюллером и под присягой ответить на вопросы по расследованию вмешательства России в выборы в 2016
Трамп готов под присягой свидетельствовать спецпрокурору по РФ
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп может под присягой ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера по вероятному вмешательству России в выборы. Об этом сообщает The Hill.

На вопросы журналистов Трамп сказал, что ожидает поговорить с Мюллером через две-три недели, а перед этим - проконсультируется с адвокатами.

При этом президент высмеял расследование как "охоту на ведьм" или "мистификацию". Белый дом готов ответить на запросы спецпрокурора, если это поможет быстрее завершить расследование.

Ранее следователи под руководством спецпрокурора Мюллера побеседовали с генпрокурором США Джеффом Сешнсом в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

В сентябре 2017 года компания Facebook обнаружила доказательства распространения Россией политических рекламных объявлений в соцсети для манипуляций общественным сознанием во время президентской гонки в США. 

Читайте также: Манафорт подал в суд на спецпрокурора США Мюллера

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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