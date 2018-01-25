Трамп готов под присягой свидетельствовать спецпрокурору по РФ

Президент заявил, что готов встретиться с Мюллером и под присягой ответить на вопросы по расследованию вмешательства России в выборы в 2016

Президент США Дональд Трамп может под присягой ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера по вероятному вмешательству России в выборы. Об этом сообщает The Hill.



На вопросы журналистов Трамп сказал, что ожидает поговорить с Мюллером через две-три недели, а перед этим - проконсультируется с адвокатами.



При этом президент высмеял расследование как "охоту на ведьм" или "мистификацию". Белый дом готов ответить на запросы спецпрокурора, если это поможет быстрее завершить расследование.

Ранее следователи под руководством спецпрокурора Мюллера побеседовали с генпрокурором США Джеффом Сешнсом в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

В сентябре 2017 года компания Facebook обнаружила доказательства распространения Россией политических рекламных объявлений в соцсети для манипуляций общественным сознанием во время президентской гонки в США.

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