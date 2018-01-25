Экс-доктора сборной США по гимнастике осудили на 175 лет тюрьмы

Судья выслушала показания 156 жертв и, озвучивая приговор, сказала, что доктор не заслуживает того, чтобы когда-то снова оказаться на свободе

Бывшего доктора национальной сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к тюремному заключению сроком в 175 лет за сексуальные домогательства к спортсменкам. Об этом сообщает BBC.



На суде с показаниями выступли 156 его жертв.



Судья назвала попытку Нассара извиниться неискренней и добавила, что он всю оставшуюся жизнь проведет в тюрьме. Экс-доктор сборной признал себя виновным в домогательствах к десяти гимнасткам.

Ранее 54-летнего Нассара уже приговорили к 60 годам заключения в федеральном суде за хранение детской порнографии.



Судья Розмари Акилина сказала Нассару: "Так же как для меня было честью выслушать показания моих сестер, переживших насилие, мне выпала честь и привилегия вынести вам приговор. Вы, сударь, не заслуживаете того, чтобы когда-нибудь снова оказаться на свободе. Вы так и не осознали, что именно вы совершили. Я бы не разрешила вам даже присматривать за моими собаками. Я только что подписала распоряжение о приведении в исполнение вашего смертного приговора".

У всех жертв похожие истории. Доктор сборной вызывал к себе девочек и девушек для терапевтических процедур и лишал их невинности. Некоторые были еще слишком маленькие и только спустя годы осознали, что над ними надругались.

Среди дававших показания против Ларри Нассара были золотые олимпийские призеры Али Райзман и Джордин Уибер.

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