В Италии поезд сошел с рельсов: двое погибших, 10 тяжелораненых

Незначительные ранения получили еще около 100 человек, которых госпитализировали

В Италии под Миланом в четверг утром поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает газета La Stampa.

В результате аварии погибли два человека, десять раненых в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, незначительные ранения получили около ста человек, которых госпитализировали.

"Поезд, следовавший из Кремоны в Милан, около 7 утра сошел с рельсов в районе города Пйотелло. В поезде было восемь вагонов, часть из них сошли с рельсов", - сказано в сообщении.

На место происшествия приехали спасательные службы и карабинеры, прибыла также вертолетная служба спасения. Спасатели пытаются достать людей из искореженных вагонов.

Причины аварии еще не выяснены.

Участок северной железной дороги, где произошла авария, перекрыт.

Фото: twitter.com/ASparaciari

Итальянская железнодорожная служба проводит проверки вдоль железной дороги возле станции Пйотелло Лимито. По словам специалистов, предварительная причина аварии - "техническая проблеме с поездом".

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области сошел с рельс железнодорожный состав. По информации местных СМИ, авария "незначительная" - на обочине оказались два последних вагона грузового поезда.

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