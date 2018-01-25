В московском кинотеатре начался показ фильма "Смерть Сталина"

Никаких объявлений перед сеансом фильма "Смерть Сталина" администрация кинотеатра "Пионер" не делала

В московском кинотеатре "Пионер" на Кутузовском проспекте начался показ запрещенного Минкультом РФ фильма "Смерть Сталина". Об этом сообщают российские Ведомости.

"Зал заполнен примерно на две трети, зрители раскупили билеты на "Смерть Сталина" в этом кинотеатре на ближайшие дни, следующий сеанс с доступными местами пройдет 3 февраля", - отмечает издание.

Никаких объявлений перед сеансом администрация кинотеатра не делала, сообщений для присутствующих в кинотеатре журналистов тоже не было.

"Не было и никаких протестующих против показа фильма ни в "Пионере", ни рядом с ним", - говорится в сообщении.

23 января 2018 года сообщалось , что в России не покажут фильм "Смерть Сталина", выход которого на экраны страны был запланирован на 25 января. Минкульт РФ отозвал его прокатное удостоверение.





Снятый шотландским сатириком и режиссером Армандо Ианнуччи фильм впервые был показан в сентябре 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто. Комедийная картина повествует о борьбе за власть, которая разворачивается между соратниками советского диктатора Иосифа Сталина после его смерти в марте 1953 года.