В московском кинотеатре начался показ фильма "Смерть Сталина"
В московском кинотеатре "Пионер" на Кутузовском проспекте начался показ запрещенного Минкультом РФ фильма "Смерть Сталина". Об этом сообщают российские Ведомости.
"Зал заполнен примерно на две трети, зрители раскупили билеты на "Смерть Сталина" в этом кинотеатре на ближайшие дни, следующий сеанс с доступными местами пройдет 3 февраля", - отмечает издание.
Никаких объявлений перед сеансом администрация кинотеатра не делала, сообщений для присутствующих в кинотеатре журналистов тоже не было.
"Не было и никаких протестующих против показа фильма ни в "Пионере", ни рядом с ним", - говорится в сообщении.
В Украине премьера фильма запланирована на 25 января.
Читайте также: "Смешно, но правда": режиссер фильма о Сталине - о запрете в РФ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:35
-
17:52
-
18:15
-
17:45
-
17:03
Новости партнеров
- 40744
- 32521
- 31109
- 23778
- 19202