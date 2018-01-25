Мумия из Базеля оказалась прабабушкой главы МИД Британии: фото

Борис Джонсон еще никак не прокомментировал это открытие

Ученые установили личность женщины, мумифицированные останки которой нашли в 1975 году во время реставрации церкви Барфюсер в швейцарском городе Базель. Она оказалась родственницей нынешнего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, сообщает ВВС.

Ученые извлекли ДНК из большого пальца ноги пропитанной ртутью мумии и установили, что это не кто иной, как Анна Катарина Бишофф, родившаяся в Базеле в 1719 году и умершая там же в 1787-м.

Скриншот с видео

После этого стало возможным проследить полную генеалогию Анны Катарины, в ходе чего выяснилось, что Джонсон является ее правнуком в седьмом поколении.

Министр еще никак не прокомментировал это открытие. Ранее Джонсон отзывался о своих предках как о "богатых бездельниках".

Отмечается, что тело женщины было пропитано ртутью, с помощью которой с конца XV века и вплоть до XIX лечили сифилис. Являясь крайне токсичным веществом, ртуть скорее убивала, чем лечила, но именно она помогла сохранить останки. Предполагается, что Анна Катарина могла заразиться сифилисом, когда ухаживала за пациентами, страдавшими венерическими заболеваниями.

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