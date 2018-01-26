Лукашенко отменил "налог на тунеядство"
В Беларуси отменили "налог на тунеядство". Cоответствующий декрет 25 января 2018 года подписал президент страны Александр Лукашенко.
Согласно документу неработающие граждане освобождены от выплат в бюджет.
В декрете также отмечается, что необходимо "организовать обучение граждан по востребованным на рынке труда профессиям, а также путем обеспечения возможности участия в оплачиваемых общественных работах".
При этом Совет министров будет определять перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда.
В то же время трудоспособные, но неработающие жители Беларуси могут лишиться субсидий при оплате коммунальных услуг, медицины и образования.
9 марта 2017 года Лукашенко обещал, что "налог с тунеядцев" в течение ближайшего года взыскивать не будут.
"Налог на тунеядство" предусматривал, что неработающие трудоспособные граждане обязывались платить ежегодный сбор в размере около 230 евро в случае, если они не уплачивали налоги более 183 календарных дней в году.
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