В Швейцарии освободили туристов: пять дней просидели в пещере
В Швейцарии в результате спасательной операции освободили семерых туристов и их проводника. Об этом сообщает The Local.
Они пять дней находились в ловушке в пещерах Хеллох долины реки Муота.
"Семь спелеологов и их проводник, которые были в ловушке в пещере Хеллох в центральной Швейцарии с воскресенья, вернулись домой", - отмечается в сообщении.
Спасательная операция продолжалась несколько часов. После того, как врачи провели медосмотр, спасенным разрешили вернуться домой.
Туристы планировали провести двухдневную спелеологическую экскурсию с ночевкой, однако оказались отрезанными от внешнего мира из-за непредвиденного подъема уровня подземных вод.
21 января в Карпатах во время похода по Черногорскому Хребту вблизи озера Неистовое Ивано-Франковской области группа туристов попала в лавину и их снесло по склону.
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