В Швейцарии освободили туристов: пять дней просидели в пещере

Спасательная операция продолжалась несколько часов

В Швейцарии в результате спасательной операции освободили семерых туристов и их проводника. Об этом сообщает The Local.

Они пять дней находились в ловушке в пещерах Хеллох долины реки Муота.

"Семь спелеологов и их проводник, которые были в ловушке в пещере Хеллох в центральной Швейцарии с воскресенья, вернулись домой", - отмечается в сообщении.

Спасательная операция продолжалась несколько часов. После того, как врачи провели медосмотр, спасенным разрешили вернуться домой.

Туристы планировали провести двухдневную спелеологическую экскурсию с ночевкой, однако оказались отрезанными от внешнего мира из-за непредвиденного подъема уровня подземных вод.

21 января в Карпатах во время похода по Черногорскому Хребту вблизи озера Неистовое Ивано-Франковской области группа туристов попала в лавину и их снесло по склону.

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