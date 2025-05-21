В Мадриде застрелили Андрея Портнова – источники

Андрей Портнов (Фото: Пресс-служба Верховной Рады)

В испанском Мадриде застрелили бывшего заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом пишут западные СМИ и подтвердил собеседник LIGA.net в Силах обороны и разведки и еще один в правоохранительных органах.

По данным собеседника Reuters, близкого к следствию, Портнов был застрелен около 09:15 по местному времени 21 мая. Это произошло в престижном районе Мадрида у ворот Американской школы. Радиостанция Cadena SER сообщила, что Портнов на Mercedez привозил своих детей в школу, когда его застрелили.

По данным газеты El Pais, в Портнова выстрелили пять раз – в голову и спину. По словам источников журналистов, к этому могут быть причастны два или три человека. Выстрел в голову стал смертельным.

Местная полиция пока не может предоставить подробности того, какой тип оружия использовался для убийства.

Испанская телекомпания ABC.es публикует видео, как утверждается, с места происшествия.

🔴 #ACTUALIZACIÓN El hombre fallecido se llamava Andriy Portnov, tenia 51 años, era ucraniano y trabajó como asesor del expresidente ucraniano Viktor Yanukovichy



A més, estava investigado por corrupción



✍ Informa @eniagomez



🔗 https://t.co/rTu2PNIV33 pic.twitter.com/64svk1jRfi — ABC.es (@abc_es) May 21, 2025

24 декабря 2024 года руководителем отдела расследований hromadske и представительницей Медиадвижения Ярославой Вольвач была подана петиция с призывом ввести санкции СНБО против Портнова. В случае отказа журналисты просили предоставить обществу ясное объяснение причин такого решения.

В конце января Кабинет министров рассмотрел петицию и заявил, что оснований для этого шага правительство не видит.