В Мадриде застрелили Андрея Портнова – источники
Андрей Портнов (Фото: Пресс-служба Верховной Рады)

В испанском Мадриде застрелили бывшего заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом пишут западные СМИ и подтвердил собеседник LIGA.net в Силах обороны и разведки и еще один в правоохранительных органах.

По данным собеседника Reuters, близкого к следствию, Портнов был застрелен около 09:15 по местному времени 21 мая. Это произошло в престижном районе Мадрида у ворот Американской школы. Радиостанция Cadena SER сообщила, что Портнов на Mercedez привозил своих детей в школу, когда его застрелили.

По данным газеты El Pais, в Портнова выстрелили пять раз – в голову и спину. По словам источников журналистов, к этому могут быть причастны два или три человека. Выстрел в голову стал смертельным.

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Местная полиция пока не может предоставить подробности того, какой тип оружия использовался для убийства.

Испанская телекомпания ABC.es публикует видео, как утверждается, с места происшествия.

24 декабря 2024 года руководителем отдела расследований hromadske и представительницей Медиадвижения Ярославой Вольвач была подана петиция с призывом ввести санкции СНБО против Портнова. В случае отказа журналисты просили предоставить обществу ясное объяснение причин такого решения.

В конце января Кабинет министров рассмотрел петицию и заявил, что оснований для этого шага правительство не видит.

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