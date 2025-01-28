Правительство ответило на петицию о Портнове: не нашло, за что против него ввести санкции
Кабинет министров рассмотрел петицию с призывом ввести санкции Совета нацбезопасности и обороны против бывшего заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова. Однако оснований для этого шага правительство не видит, о чем идет речь в ответе премьера Дениса Шмыгаля на обращение.
В ответе отмечается, что санкции могут применяться только по определенным законом основаниям, например угроза национальной безопасности или террористическая деятельность. Однако в петиции "не обнаружены факты, которые могут служить такими основаниями".
Минэкономики совместно с МВД, МИД, Минюстом, Нацполицией, БЭБ, ГБР, НАБУ, СБУ и Офисом генпрокурора получило поручение рассмотреть петицию и предоставить свои выводы.
По результатам этого поручения Министерство экономики пришло к выводу, что пока нет информации, обосновывающей применение санкций к Портнову.
В то же время правительство напоминает, что любой, у кого есть доказательства возможного правонарушения, может обратиться в правоохранительные органы.
- По данным проекта "Схемы", Портнов уехал из Украины в Венгрию 3 июля 2022 года. В сентябре 2022 года журналисты выяснили, что 29-летний сын Портнова Игорь еще в марте уехал из Украины "за гуманитаркой" и не вернулся.
- В апреле 2024 года Схемы выяснили, что Портнов переписал большое имение в Козине под Киевом на детей.
- 10 сентября Портнов победил в иске к Чесно и добился, чтобы его удалили из Реестра предателей Руху Честно. Но будет апелляция.