Правительство ответило на петицию о Портнове: не нашло, за что против него ввести санкции

Петиция была подана 24 декабря 2024 года руководителем отдела расследований hromadske и представительницей Медиаруху Ярославой Вольвач

Андрей Портнов (Фото: Пресс-служба Верховной Рады)

Кабинет министров рассмотрел петицию с призывом ввести санкции Совета нацбезопасности и обороны против бывшего заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова. Однако оснований для этого шага правительство не видит, о чем идет речь в ответе премьера Дениса Шмыгаля на обращение.

В ответе отмечается, что санкции могут применяться только по определенным законом основаниям, например угроза национальной безопасности или террористическая деятельность. Однако в петиции "не обнаружены факты, которые могут служить такими основаниями".

Минэкономики совместно с МВД, МИД, Минюстом, Нацполицией, БЭБ, ГБР, НАБУ, СБУ и Офисом генпрокурора получило поручение рассмотреть петицию и предоставить свои выводы.

По результатам этого поручения Министерство экономики пришло к выводу, что пока нет информации, обосновывающей применение санкций к Портнову.

В то же время правительство напоминает, что любой, у кого есть доказательства возможного правонарушения, может обратиться в правоохранительные органы.