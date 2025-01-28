Уряд відповів на петицію про Портнова: не знайшов, за що проти нього можна ввести санкції

Петицію було подано 24 грудня 2024 року керівницею відділу розслідувань hromadske і представницею Медіаруху Ярославою Вольвач

Андрій Портнов (Фото: Пресслужба Верховної Ради)

Кабінет міністрів розглянув петицію із закликом запровадити санкції Ради нацбезпеки та оборони проти колишнього заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Однак підстав для цього кроку уряд не бачить, про що йдеться у відповіді прем'єра Дениса Шмигаля на звернення.

У відповіді наголошується, що санкції можуть застосовуватись лише за визначеними законом підставами, як-от загроза національній безпеці чи терористична діяльність. Проте у петиції "не виявлено фактів, які можуть слугувати такими підставами".

Мінекономіки спільно з МВС, МЗС, Мін’юстом, Нацполіцією, БЕБ, ДБР, НАБУ, СБУ та Офісом генпрокурора отримало доручення розглянути петицію та надати свої висновки.

За результатами цього доручення Міністерство економіки дійшло висновку що наразі немає інформації, яка б обґрунтовувала застосування санкцій до Портнова.

Водночас уряд нагадує, що будь-хто, хто має докази про можливе правопорушення, може звернутися до правоохоронних органів.