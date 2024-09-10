Портнов переміг у позові до Чесно, але буде апеляція

Просить, щоб його виключили з Реєстру зрадників, спростували дані щодо нього та виплатили 250 000 грн

Андрій Портнов (Фото: його сайт)

Печерський райсуд задовольнив позов колишнього чиновника Андрія Портнова, щоб його видалили з Реєстру зрадників Руху Чесно. Громадська організація повідомила, що подає апеляцію на таке рішення.

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Ексчиновник вимагає видалити свій профіль з Реєстру зрадників Чесно, а також просить визнати "недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію" таку інформацію з сайту: вчинення державної зради, "Zрадник країни", "Посібник російських можновладців, які взялись за агресивну війну проти України та зміну її кордонів".

Крім того, він вимагає визнати недостовірною та спростувати інформацію про кримінальне провадження щодо нього за статтею про державну зраду, а також просить суд стягнути 250 000 грн. Це одна з найбільших фінансових вимог за позовами Портнова до різних організацій, зауважує Чесно.

"Ми бачимо спробу масштабного тиску на українські громадські організації та медіа. Цікаво, що всі рішення, винесені Печерським судом за позовами Портнова, не на користь журналістів та активістів. ЧЕСНО буде відстоювати свою позицію в апеляції та захищатиме свободу слова", — заявила лідерка руху Віта Думанська.

Це не перший раз, коли Портнов перемагав у справах саме у Печерському райсуді. Так, у 2024-му він виграв у першій інстанції справу проти видання Hromadske, а також перемагав у справах проти Центру протидії корупції та проєкту журналістських розслідувань "Схеми".

Чесно зауважує: подавали клопотання щодо зміни підсудності справи до Подільського районного суду, але це не задовольнили.

Рух повідомляє, що суддею у справі є В'ячеслав Підпалий – проти нього відкрито декілька дисциплінарних проваджень Вищою радою правосуддя, а також саме цей суддя дозволив Генеральній прокуратурі доступ до повідомлень та дзвінків журналісток Наталії Седлецької (Схеми) та Христини Бердинських (NV) – і ЄСПЛ виявив у цьому рішенні порушення Європейської Конвенції з прав людини.

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