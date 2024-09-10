Портнов победил в иске к Честно, но будет апелляция

Просит, чтобы его исключили из Реестра предателей, опровергли данные по нему и выплатили 250 000 грн

Андрей Портнов (Фото: его сайт)

Печерский райсуд удовлетворил иск бывшего чиновника Андрея Портнова, чтобы его удалили из Реестра предателей Движения Честно. Общественная организация сообщила, что подает апелляцию на такое решение.

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Экс-чиновник требует удалить свой профиль из Реестра предателей Честно, а также просит признать "недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию" следующую информацию с сайта: совершение государственной измены, "Предатель страны", "Пособник российских властей, которые взялись за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ".

К тому же он требует признать недостоверной и опровергнуть информацию об уголовном производстве касательно него по статье о государственной измене, а к тому же просит суд взыскать 250 000 грн. Это одно из самых больших финансовых требований по искам Портнова к разным организациям, отмечает Честно.

"Мы видим попытку масштабного давления на украинские общественные организации и медиа. Интересно, что все решения, вынесенные Печерским судом по искам Портнова, не в пользу журналистов и активистов. Честно будет отстаивать свою позицию в апелляции и будет защищать свободу слова", — заявила лидер движения Вита Думанская.

Это не первый раз, когда Портнов побеждал в делах именно в Печерском райсуде. Так, в 2024 году он выиграл в первой инстанции дело против издания Hromadske, а также побеждал по делам против Центра противодействия коррупции и проекта журналистских расследований "Схемы".

Честно замечает: ходатайствовали об изменении подсудности дела в Подольский районный суд, но это не удовлетворили.

Движение сообщает, что судьей по делу является Вячеслав Пидпалый – против него открыто несколько дисциплинарных производств Высшим советом правосудия, а также именно этот судья разрешил Генеральной прокуратуре доступ к сообщениям и звонкам журналисток Натальи Седлецкой (Схемы) и Кристины Бердинских (NV) – и ЕСПЧ выявил в этом решении нарушение Европейской Конвенции по правам человека.

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