Портнов победил в иске к Честно, но будет апелляция
Печерский райсуд удовлетворил иск бывшего чиновника Андрея Портнова, чтобы его удалили из Реестра предателей Движения Честно. Общественная организация сообщила, что подает апелляцию на такое решение.
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Экс-чиновник требует удалить свой профиль из Реестра предателей Честно, а также просит признать "недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию" следующую информацию с сайта: совершение государственной измены, "Предатель страны", "Пособник российских властей, которые взялись за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ".
К тому же он требует признать недостоверной и опровергнуть информацию об уголовном производстве касательно него по статье о государственной измене, а к тому же просит суд взыскать 250 000 грн. Это одно из самых больших финансовых требований по искам Портнова к разным организациям, отмечает Честно.
"Мы видим попытку масштабного давления на украинские общественные организации и медиа. Интересно, что все решения, вынесенные Печерским судом по искам Портнова, не в пользу журналистов и активистов. Честно будет отстаивать свою позицию в апелляции и будет защищать свободу слова", — заявила лидер движения Вита Думанская.
Это не первый раз, когда Портнов побеждал в делах именно в Печерском райсуде. Так, в 2024 году он выиграл в первой инстанции дело против издания Hromadske, а также побеждал по делам против Центра противодействия коррупции и проекта журналистских расследований "Схемы".
Честно замечает: ходатайствовали об изменении подсудности дела в Подольский районный суд, но это не удовлетворили.
Движение сообщает, что судьей по делу является Вячеслав Пидпалый – против него открыто несколько дисциплинарных производств Высшим советом правосудия, а также именно этот судья разрешил Генеральной прокуратуре доступ к сообщениям и звонкам журналисток Натальи Седлецкой (Схемы) и Кристины Бердинских (NV) – и ЕСПЧ выявил в этом решении нарушение Европейской Конвенции по правам человека.
- Портнов – бывший заместитель главы администрации президента-беглеца Януковича и бывший нардеп от Батькивщины (во времена Ющенко). В 2018 году против Портнова возбудили уголовное дело по статье о государственной измене – правоохранители проверяли возможную причастность Портнова к подготовке документов, способствовавших оккупации Крыма. Однако в августе 2019 года дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.
- По данным проекта "Схемы", Портнов уехал из Украины в Венгрию 3 июля 2022 года. В сентябре 2022 года журналисты выяснили, что 29-летний сын Портнова Игорь еще в марте уехал из Украины "за гуманитаркой" и не вернулся.
- В апреле 2024 года Схемы обнаружили, что Портнов переписал большое имение в Козине под Киевом на детей.
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