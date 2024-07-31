Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Деркач нашелся в РФ – его продвигают на сенатора

По данным оккупантов, он уже имеет российский паспорт и живет в Астрахани

Андрей Деркач (Фото: Facebook Наш Край

Подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат Андрей Деркач выдвинут в российский Совет федерации (высшая палата так называемого "парламента" РФ). Это сделал действующий губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин, сообщили пропагандисты ТАСС.

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Бабушкин в случае своей победы на предстоящих губернаторских "выборах" предлагает выдвинуть в Совет федерации трех человек: вице-спикера городской думы Астрахани Лилию Иванову, заместителя председателя правительства области Викторию Гурьянову и непосредственно бывшего украинского нардепа Деркача.

Пропагандисты со ссылкой на документ местной избирательной комиссии заявляют, что все трое выдвиженцев имеют российское гражданство и проживают в Астрахани.

Так называемый сенатор области от исполнительной власти должен завершить свои полномочия в сентябре 2024, его коллега от "законодательной власти" региона – в сентябре 2026 года.

С чем связан именно такой выбор, и что Деркач делает в Астрахани – не объясняется.

Астрахань – областной центр с населением около 500 000, расположенный на реке Волга. Область граничит с Каспийским морем и Казахстаном:

В 2020 году Деркач стал широко известным из-за так называемых "пленок Деркача" – публикации якобы записей разговоров пятого президента Петра Порошенко с, на тот момент, кандидатом в президенты США Джо Байденом, в которых якобы речь шла о "коррупции". Американская разведка заявила, что считает это вмешательством в выборы. Впоследствии Минфин США ввел против Деркача санкции.

В июне 2022-го Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, в которую входил тогдашний нардеп Деркач.

После начала вторжения правоохранители арестовали помощника политика – и тот пошел на сделку со следствием. Он сообщил, что Деркача завербовали еще в 2016 году, а с депутатом работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

По данным СБУ, Деркач получал от россиян финансирование для создания частных охранных предприятий (ЧОПов) – их оккупанты планировали использовать во время захвата Украины.

В 2023 президент Владимир Зеленский лишил Деркача украинского гражданства, а Верховная Рада забрала у него мандат. В парламент в 2019 Деркач прошел мажоритарщиком от Сумской области как беспартийный самовыдвиженец, на местных выборах 2020 года он не прошел в Сумской облсовет уже от ныне запрещенной партии Наш Край.

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В ноябре 2023 года подозрение в государственной измене получил нардеп-мажоритарщик, бывший член Слуги народа, Александр Дубинский.

В 2019 Дубинский вместе с Деркачем принимал участие в пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства" – там тоже речь шла о якобы коррупции Порошенко и Байдена. Дубинский также находится под американскими санкциями за подобную деятельность.

СБУ заявляет, что Деркач и Дубинский входили в одну агентурную сеть российской военной разведки.

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