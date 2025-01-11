Петиция с призывом ввести против Портнова санкции набрала голоса

Сам Портнов ранее просил удалить петицию, мол, ее размещение "противоречит законодательству" и "нарушает права и свободы"

Андрей Портнов (Фото: Facebook)

Петиция с призывом ввести санкции Совета нацбезопасности и обороны против бывшего заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова набрала необходимые 25 000 подписей. Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

Петиция была подана 24 декабря 2024 года руководителем отдела расследований hromadske и представительницей Медіаруху Ярославой Вольвач.

Медіарух обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом вынести на рассмотрение СНБО предложение о введении санкций против Портнова. В случае отказа журналисты просят предоставить обществу ясное объяснение причин такого решения.

Сам Портнов ранее просил удалить петицию, мол, ее размещение "противоречит законодательству" и "нарушает права и свободы".