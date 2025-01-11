Петиция с призывом ввести против Портнова санкции набрала голоса
Петиция с призывом ввести санкции Совета нацбезопасности и обороны против бывшего заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова набрала необходимые 25 000 подписей. Об этом говорится на сайте Кабинета министров.
Петиция была подана 24 декабря 2024 года руководителем отдела расследований hromadske и представительницей Медіаруху Ярославой Вольвач.
Медіарух обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом вынести на рассмотрение СНБО предложение о введении санкций против Портнова. В случае отказа журналисты просят предоставить обществу ясное объяснение причин такого решения.
Сам Портнов ранее просил удалить петицию, мол, ее размещение "противоречит законодательству" и "нарушает права и свободы".
- По данным проекта "Схемы", Портнов уехал из Украины в Венгрию 3 июля 2022 года. В сентябре 2022 года журналисты выяснили, что 29-летний сын Портнова Игорь еще в марте уехал из Украины "за гуманитаркой" и не вернулся.
- В апреле 2024 года Схемы выяснили, что Портнов переписал большое имение в Козине под Киевом на детей.
- 10 сентября Портнов победил в иске к Чесно и добился, чтобы его удалили из Реестра предателей Движения Честно. Но будет апелляция.