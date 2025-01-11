Петиція із закликом ввести проти Портнова санкції набрала голоси

Сам Портнов раніше просив видалити петицію, мовляв, її розміщення "суперечить законодавству" і "порушує права і свободи"

Андрій Портнов (Фото: Facebook)

Петиція із закликом запровадити санкції Ради нацбезпеки та оборони проти колишнього заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова набрала необхідні 25 000 підписів. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

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Петицію було подано 24 грудня 2024 року керівницею відділу розслідувань hromadske і представницею Медіаруху Ярославою Вольвач.

Медіарух звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом винести на розгляд РНБО пропозицію щодо введення санкцій проти Портнова. У разі відмови журналісти просять надати суспільству чітке пояснення причин такого рішення.

Сам Портнов раніше просив видалити петицію, мовляв, її розміщення "суперечить законодавству" і "порушує права і свободи".