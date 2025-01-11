Петиція із закликом ввести проти Портнова санкції набрала голоси
Петиція із закликом запровадити санкції Ради нацбезпеки та оборони проти колишнього заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова набрала необхідні 25 000 підписів. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.
Петицію було подано 24 грудня 2024 року керівницею відділу розслідувань hromadske і представницею Медіаруху Ярославою Вольвач.
Медіарух звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом винести на розгляд РНБО пропозицію щодо введення санкцій проти Портнова. У разі відмови журналісти просять надати суспільству чітке пояснення причин такого рішення.
Сам Портнов раніше просив видалити петицію, мовляв, її розміщення "суперечить законодавству" і "порушує права і свободи".
- За даними проєкту "Схеми", Портнов виїхав з України до Угорщини 3 липня 2022 року. У вересні 2022 року журналісти з'ясували, що 29-річний син Портнова Ігор ще у березні виїхав з України "за гуманітаркою" і не повернувся.
- У квітні 2024-го Схеми з'ясували, що Портнов переписав великий маєток у Козині під Києвом на дітей.
- 10 вересня Портнов переміг у позові до Чесно і домігся, щоб його видалили з Реєстру зрадників Руху Чесно. Але буде апеляція.