У Мадриді застрелили Андрія Портнова – джерела

Андрій Портнов (Фото: Пресслужба Верховної Ради)

В іспанському Мадриді застрелили колишнього заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це пишуть західні медіа та підтвердив один співрозмовник LIGA.net у Силах оборони і розвідки, а також ще один у правоохоронних органах.

За даними співрозмовника Reuters, близького до слідства, Портнова застрелили близько 09:15 за місцевим часом 21 травня. Це сталося у престижному районі Мадрида біля воріт Американської школи. Радіостанція Cadena SER повідомила, що Портнов на Mercedez привозив своїх дітей до школи, коли його застрелили.

За даними газети El Pais, у Портнова вистрелили п'ять разів — у голову та спину. За словами джерел журналістів, до цього можуть бути причетні дві або три людини. Постріл у голову став смертельним.

Місцева поліція поки не може надати подробиць щодо того, який тип зброї використовувався для убивства.

Іспанська телекомпанія ABC.es публікує відео, як стверджується, з місця події.

🔴 #ACTUALIZACIÓN El hombre fallecido se llamaba Andriy Portnov, tenía 51 años, era ucraniano y trabajó como asesor del expresidente ucraniano Viktor Yanukovichy



Además, estaba investigado por corrupción



✍ Informa @eniagomez



🔗 https://t.co/rTu2PNIV33 pic.twitter.com/64svk1jRfi — ABC.es (@abc_es) May 21, 2025

24 грудня 2024 року керівницею відділу розслідувань hromadske і представницею Медіаруху Ярославою Вольвач було подано петицію із закликом запровадити санкції РНБО проти Портнова. У разі відмови журналісти просили надати суспільству чітке пояснення причин такого рішення.

Наприкінці січня Кабінет міністрів розглянув петицію та заявив, що підстав для цього кроку уряд не бачить.