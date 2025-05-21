У Мадриді застрелили Андрія Портнова – джерела
Андрій Портнов (Фото: Пресслужба Верховної Ради)

В іспанському Мадриді застрелили колишнього заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це пишуть західні медіа та підтвердив один співрозмовник LIGA.net у Силах оборони і розвідки, а також ще один у правоохоронних органах.

За даними співрозмовника Reuters, близького до слідства, Портнова застрелили близько 09:15 за місцевим часом 21 травня. Це сталося у престижному районі Мадрида біля воріт Американської школи. Радіостанція Cadena SER повідомила, що Портнов на Mercedez привозив своїх дітей до школи, коли його застрелили.

За даними газети El Pais, у Портнова вистрелили п'ять разів — у голову та спину. За словами джерел журналістів, до цього можуть бути причетні дві або три людини. Постріл у голову став смертельним.

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Місцева поліція поки не може надати подробиць щодо того, який тип зброї використовувався для убивства.

Іспанська телекомпанія ABC.es публікує відео, як стверджується, з місця події.

24 грудня 2024 року керівницею відділу розслідувань hromadske і представницею Медіаруху Ярославою Вольвач було подано петицію із закликом запровадити санкції РНБО проти Портнова. У разі відмови журналісти просили надати суспільству чітке пояснення причин такого рішення.

Наприкінці січня Кабінет міністрів розглянув петицію та заявив, що підстав для цього кроку уряд не бачить.

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