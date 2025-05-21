У Мадриді застрелили Андрія Портнова – джерела
В іспанському Мадриді застрелили колишнього заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це пишуть західні медіа та підтвердив один співрозмовник LIGA.net у Силах оборони і розвідки, а також ще один у правоохоронних органах.
За даними співрозмовника Reuters, близького до слідства, Портнова застрелили близько 09:15 за місцевим часом 21 травня. Це сталося у престижному районі Мадрида біля воріт Американської школи. Радіостанція Cadena SER повідомила, що Портнов на Mercedez привозив своїх дітей до школи, коли його застрелили.
За даними газети El Pais, у Портнова вистрелили п'ять разів — у голову та спину. За словами джерел журналістів, до цього можуть бути причетні дві або три людини. Постріл у голову став смертельним.
Місцева поліція поки не може надати подробиць щодо того, який тип зброї використовувався для убивства.
Іспанська телекомпанія ABC.es публікує відео, як стверджується, з місця події.
🔴 #ACTUALIZACIÓN El hombre fallecido se llamaba Andriy Portnov, tenía 51 años, era ucraniano y trabajó como asesor del expresidente ucraniano Viktor Yanukovichy— ABC.es (@abc_es) May 21, 2025
Además, estaba investigado por corrupción
✍ Informa @eniagomez
🔗 https://t.co/rTu2PNIV33 pic.twitter.com/64svk1jRfi
24 грудня 2024 року керівницею відділу розслідувань hromadske і представницею Медіаруху Ярославою Вольвач було подано петицію із закликом запровадити санкції РНБО проти Портнова. У разі відмови журналісти просили надати суспільству чітке пояснення причин такого рішення.
Наприкінці січня Кабінет міністрів розглянув петицію та заявив, що підстав для цього кроку уряд не бачить.
- За даними проєкту "Схеми", Портнов виїхав з України до Угорщини 3 липня 2022 року. У вересні 2022 року журналісти з'ясували, що 29-річний син Портнова Ігор ще у березні виїхав з України "за гуманітаркою" і не повернувся.
- У квітні 2024-го Схеми з'ясували, що Портнов переписав великий маєток у Козині під Києвом на дітей.
- 10 вересня Портнов переміг у позові до Чесно і домігся, щоб його видалили з Реєстру зрадників Руху Чесно.