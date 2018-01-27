Друг Путина Земан выиграл президентские выборы в Чехии

За известного своей пророссийской риторикой Милоша Земана проголосовали 52% избирателей, за его конкурента Иржи Драгоша - 48%

Во втором туре выборов президента Чехии победил действующий глава государства Милош Земан, который занимает этот пост с марта 2013 года. Об этом сообщает Радио Прага.

За Земана проголосовали около 52% избирателей, за его конкурента, экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша - почти 48%. Последний уже признал свое поражение на выборах, отметив, что он и его команда "хоть и не выиграли, но и не проиграли".

Явка избирателей во втором туре составила около 66,5% по сравнению с 62% в первом.

Наибольшую поддержку Земан получил в небольших городах и сельской местности, тогда как Драгош победил в большинстве крупных городов.

Читайте также: Выборы в Чехии: в первом туре победил Земан

С 2013 года президента Чехии избирают на всенародном голосовании, до этого главу государства выбирал парламент. Пять лет назад на первых всенародных выборах Земан победил с результатом 54,8%.

Милош Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину.

В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.

Читайте также: "Земан - потаскуха Путина": феминистка напала на президента Чехии

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.