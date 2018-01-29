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Восточная пума официально исчезла с лица Земли

29.01.2018 06:19
В США признали, что в мире больше нет ни популяций, ни одиночных представителей этого вида хищников
Восточная пума официально исчезла с лица Земли
Фото: worldwildlife.org

В США восточную пуму исключили из списка диких животных, которым угрожает исчезновение, и признали вымершей. Об этом сообщили в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США, передает УНИАН.

За хищником наблюдали с 1938 года. Сегодня нет никаких доказательств существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей подвида.

Восточная пума - подвид пумы (горного льва). Водилась на северо-востоке США и юго-востоке Канады.

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