Трамп хочет рассекретить расследование о нем - Washington Post

Трамп думает, что публикация документа о, вероятно, неправомерных действиях спецслужб в его отношении, помогут сделать перестановки в Минюсте

Президент США Дональд Трамп хочет рассекретить документ, в котором может идти речь о неправомерном расследовании против него. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на The Washington Post.



При этом в Министерстве юстиции США считают, что это "чрезвычайно безрассудно".



65 американских конгрессменов обратились в комитет по разведке Палаты представителей с требованием рассекретить документ, который составили помощники главы комитета. Комитет занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы в США, а также изучает сообщения о предвзятости министерства юстиции по отношению к Трампу.

Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб в период предвыборной гонки для того, чтобы подорвать кампанию Трампа.



Президент США считает, что публикация документа прольет свет на ситуацию.



Согласно источникам WP, Трамп в последние недели жаловался своим помощникам, что он не понимает, почему он не может просто отдавать приказы "своим парням" из министерства юстиции, которое он называет "министерством юстиции Трампа". Его также не устраивает работа заместителя генпрокурора страны Рода Розенштейна и он надеется, что публикация секретного документа с расследованием позволит ему совершить перестановки в министерстве юстиции.

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