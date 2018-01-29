Трамп обещает сделать США "великим торговым партнером" Британии

Президент США Дональд Трамп объявил себя очень популярным в Великобритании

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить торговое соглашение с Великобританией. Об этом сказал Трамп в интервью британскому телеканалу ITV в воскресенье, 28 января, сообщает Deutsche Welle.

По словам Трампа, после завершения процедуры Brexit США станет для Лондона "великим торговым партнером".

Президент США подчеркнул, что он очень популярен в Великобритании. "ЕС относится к США "очень несправедливо" в вопросах торговли. У меня было много проблем с Европейским Союзом, и это может превратиться во что-то очень большое - с точки зрения торговли", - отметил Трамп.

"Президент связал результаты референдума по выходу Великобритании из ЕС с тревогами британцев по поводу иммиграции", - говорится в сообщении издания Голос Америки.

Трамп также сказал, что премьер-министр Британии Тереза Мэй приглашала его нанести два визита в Великобританию в этом году.

30 ноября 2017 года сообщалось, что в ответ на критику со стороны ряда британских политиков, включая представителя Мэй, американский президент заявил, что ей следует сосредоточиться на противодействии джихадистам, устраивающим теракты в стране, а "не фокусироваться на нем".

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