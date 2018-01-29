Reuters лишили права освещать открытие Олимпиады-2018

Агентство без разрешения опубликовало несколько фотографий с репетиции открытия

Международному информационному агентству Reuters отказали в доступе на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пхьончхане после того, как агентство без разрешения опубликовало несколько фотографий с репетиции открытия. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Международный олимпийский оргкомитет.

В качестве санкции МОК "отклонил выдачу разрешений Reuters при публикации фотографий церемонии открытия".

Кроме того, МОК отозвала аккредитацию фотографа, представляющего агентство.

Оргкомитет олимпийских игр заявил, что планирует "обеспечить существенные санкции в отношении медиакомпаний и их репортеров, которые не соблюдают эмбарго церемоний открытия и закрытия в соответствии с просьбой МОК и оргкомитета".

26 января МОК обнародовал инструкцию с правилами поведения для российских спортсменов и их сопровождения во время зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

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