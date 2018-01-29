В Индии автобус упал с моста в реку: больше 30 жертв

Тела погибших были извлечены после шести часов спасательных операций. Выжившие госпитализированы в местную больницу

В индийском штате Западная Бенгалия не менее 36 человек погибли, когда автобус с 55 пассажирами в салоне упал с моста в реку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра транспорта Западной Бенгалии Сувенду Адхикари.

Согласно сообщению, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с моста.

Тела погибших были извлечены после шести часов спасательных операций. Выжившие госпитализированы в местную больницу.

Правительство Западной Бенгалии начало расследование инцидента и объявило о выплате компенсации в 500 000 рупий ($7 865) для каждой из семей погибших.

23 января в Доброполье Донецкой области произошло столкновение автобуса, в котoром находились горняки шахты Алмазная и КрАЗа. В результате ДТП пострадали восемь гражданских лиц.

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