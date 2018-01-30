Близкий к Кремлю юрист вербовала швейцарского чиновника - СМИ

Весельницкую, которая известна встречами с командой Трампа, могли интересовать замороженные российские деньги на банковских счетах Швейцарии

Близкий к Кремлю российский юрист Наталья Весельницька, которую связывают с работой на ФСБ, пыталась завербовать швейцарского следователя, который занимается делами российской мафии и олигархов уже много лет. Об этом сообщает Голос Америки.



В сообщении говорится, что после встречи с Весельницкой высокопоставленного швейцарского следователя отстранили от выполнения обязанностей, обвинив в коррупции, нарушении тайны и в "неавторизованном тайном поведении".



Детали дела с вытяжками и судебных материалов были предоставлены швейцарскими газетами Tribune de Geneve и Tages-Anzeiger. По информации издания The Daily Beast, чиновник Виктор К. без соответствующего разрешения совершал визиты в Москву и встречался с россиянами.



Также сказано, что его "заманили в Москву на встречу с Весельницкой".

Отмечается, что чиновник уже десятки лет занимался расследованиями дел российской мафии и олигархов. Кремлевский юрист могла интересоваться замороженными российскими деньгами на швейцарских счетах, которые были добыты преступным путем и обнаружены Сергеем Магнитским, за что он и был убит в российском СИЗО.

В июле СМИ сообщили о встрече сына Трампа в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой якобы ради получения компромата на кандидата-демократа Хиллари Клинтон. Встреча не была тет-а-тет - также в ней принимали участие зять Трампа Джаред Кушнер, политтехнолог Пол Манафорт и другие. Вскоре после публикации в Белом доме заявили, что на встрече говорили о проблеме с запретом на усыновление детей из РФ и законе Магнитского.



По информации New York Times, Наталья Весельницкая ранее была замужем за первым заместителем министра транспорта Московской области Александром Митусовым, а ее клиентами были государственные предприятия и сын старшего правительственного чиновника, чья компания, по информации американской газеты, находилась под следствием в Соединенных Штатах на момент встречи с командой Трампа.

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