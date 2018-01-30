Смертник взорвал авто на блокпосту в Йемене, более 10 жертв

Джихадист подорвал заминированный автомобиль, после чего подельники смертника открыли огонь из автоматов

По меньшей мере 11 человек погибли, когда смертник въехал на заминированном автомобиле на блокпост в центральном Йемене, который установили местные силы самообороны, поддерживаемые ОАЭ, и там подорвался. Об этом со ссылкой на СМИ и власти региона сообщает Reuters.

"Местные жители говорят, что после подрыва машины у блокпоста на северо-восток от Атаки, столицы провинции Шабва, группа боевиков открыла огонь. Они говорят, что убиты 12 человек", - пишет агентство.

По данным Международного Красного креста, по меньшей мере 36 человек погибли и 185 получили ранения за двое суток ожесточенных боев между сепаратистами и правительственными силами во "временной" йеменской столице - приморском Адене.

Место происшествия на карте страны:

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается четвертый год. С одной стороны в нем выступают повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Салеху часть армии, а с другой - войска изгнанного президента Абд Раббу Мансура Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и с марта 2015 года осуществляет авиаудары по районам Йемена, которые контролируют хуситы.

Хуситов связывают с Ираном, также СМИ сообщают о том, что оружие им поставляет и РФ. Хуситы требуют для шиитского меньшинства Йемена равных с суннитами прав и участия в управлении государством. Повстанцам противостоят регулярные силы, поддерживающие легитимного президента, и различные добровольческие отряды местных племен. Кроме того часть территории страны захвачена группировками Аль-Каида и Исламское государство, которые воюют и против хуситов, и против правительственных войск.

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