Том Харди вытатуировал на своем бицепсе имя ДиКаприо

Харди проиграл ДиКаприо спор, получит ли тот Оскар за роль в "Легенде"

Популярный британский актер Том Харди сделал татуировку с именем своего друга Леонардо ДиКаприо, так как проиграл ему в споре. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Два года назад Харди и ДиКаприо поспорили о том, получит ли американец Оскар за роль в "Легенде" Хью Гласса. Харди утверждал, что не получит. По условиям пари, если он проиграет, что должен сделать на теле татуировку с надписью "Leo knows all (Лео знает все)".

В 2016 г Харди не сделал татуировку, так как, по его словам, ДиКаприо написал тогда фразу плохим почерком.

Фотографию с Харди, на правом бицепсе которого видна татуировка с надписью Leo knows all, опубликовал в своем Instagram бармен из Сакраменто.

Фото: instagram.com/boozehoundcc

Ранее Ди Каприо заявлял, что хотел бы сыграть в кино президента РФ Владимира Путина.

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