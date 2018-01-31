Оксфордского профессора ислама обвинили в изнасилованиях
По подозрению в изнасилованиях арестован известный швейцарский богослов, профессор ислама Оксфордского университета Тарик Рамадан. Об этом сообщает rfi.
Согласно сообщению, Рамадан был задержан после допроса в полиции.
Две женщины обвиняют его в изнасилованиях, совершенных, по их словам, в 2009 и 2012 годах во Франции. Рамадан отрицает это.
Бывшая салафитка Хенда Айяри (41 год) утверждает, что профессор изнасиловал ее в одном из парижских отелей в 2012 году.
Вместе с тем, защита Рамадана передала полиции распечатки разговоров в Facebook, в ходе которых пользователь с именем Хенда Айяри делает Рамадану недвусмысленные предложения, на которые он не отвечает.
В октябре 2017 г еще одна женщина подала жалобу в полицию по сходным фактам, которые были совершены, по ее словам, в одном из отелей Лиона в 2009 году. Личность заявительницы не раскрывается.
Как отмечает издание, "дело Рамадана" получило во Франции широкий резонанс. Профессор ислама в Оксфордском университете, внук основателя египетской исламистской организации "Братья-мусульмане" с ноября вынужден был оставить преподавание. Рамадан считает, что против него проводится "клеветническая кампания".
Ранее The Guardian опубликовала материал, в котором утверждается, что в офисах ООН по всему миру процветают сексуальные домогательства и насилие, виновники которого остаются безнаказанными.
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