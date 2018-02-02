Миграция и Россия: FT назвала мотивы расширения ЕС на Балканы

Евросоюз намерен предложить шести балканским странам перспективу членства с 2025 года; это может стать самым масштабным расширением ЕС за 20 лет

Европейский союз предложит шести странам Балканского полуострова перспективу членства в объединении с 2025 года, чтобы вдохнуть новую жизнь в расширение ЕС, усилить контроль над миграцией и противостоять влиянию России в регионе. Кандидатами на вступление в союз являются Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Албания и частично признанное Косово, пишет британское издание Financial Times.

Ожидается, что 6 февраля 2018 года Еврокомиссия опубликует документ, в котором будут анонсированы планы о расширении ЕС - самом масштабном с 2004 года, когда членами Евросоюза стали сразу 10 государств.

В то же время FT сообщает, что крайний срок расширения ЕС в 2025 году является ориентировочным и может быть изменен.

Как отмечает издание, Брюссель предложит шести балканским странам вступить в Евросоюз, чтобы разрешить существующие двусторонние споры (например, между Грецией и Македонией) и бороться с коррупцией в регионе, "в знак признания проблем, с которыми столкнулись другие новые члены ЕС за последнее десятилетие".

Газета, в частности, напоминает, что два других балканских государства - Болгария и Румыния, которые вступили в Евросоюз в 2007 году, сейчас являются объектами пристального внимания Брюсселя из-за проблем с коррупцией.

Также Западные Балканы играют для ЕС важную роль как один из основных маршрутов для тысяч беженцев из стран третьего мира, наплыв которых спровоцировал миграционный кризис в Европе в 2015-2016 годах.

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Еще один фактор, подталкивающий Брюссель к расширению Евросоюза на Балканы, - усиление влияния России на полуострове, где у нее есть такие верные союзники, как Сербия. В частности, Москва играет на растущем разочаровании многих жителей региона в обещаниях членства в ЕС, выступая в качестве "альтернативного партнера", пишет FT.

Ожидается, что на саммите в болгарской столице Софии в мае 2018 года Европейский союз будет убеждать западнобалканскую шестерку в реальности членства в объединении. С этой же целью глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер планирует начать в марте этого года турне по региону.

Наиболее вероятными кандидатами на вступление в ЕС в 2025 году называют Сербию и Черногорию, которые уже ведут переговоры о членстве. Македония и Албания пока еще ждут рекомендаций Еврокомиссии для начала таких переговоров.

24 ноября 2017 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что только от Украины зависит, сколько возможностей, которые предоставляет ей Евросоюз, она использует и когда именно страна сможет присоединиться к ЕС.

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