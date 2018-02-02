Украина и Нидерланды договорились усилить борьбу с агрессией РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин провел переговоры с главой МИД Нидерландов Халбе Зейлстра

Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Павел Климкин и Халбе Зейлстра договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций с целью противодействия российской агрессии, в частности в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совбезе ООН в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Во время переговоров отдельное внимание министры уделили вопросу введения миротворческой миссии ООН на оккупированные территории Донбасса.

Глава МИД Нидерландов подтвердил неизменность позиции по соблюдению режима санкций против РФ до полного выполнения Россией минских договоренностей.

Министры положительно оценили первые результаты имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимодействия в аграрном и IT секторах, в сфере логистики, управления водными ресурсами, управления отходами, энергоэффективности.

По результатам встречи с вице-премьер-министром, министром внутренних дел Кейсой Оллонгрен договорились усилить координацию в вопросе противодействия российской пропаганде и другим гибридным вызовам. Кроме того, нидерландская сторона будет предоставлять содействие в совершенствовании управленческих процессов в Украине на центральном и местном уровнях с использованием лучших практик и IT-решений, сообщили в МИД.

В министерстве также сообщили, что во время пребывания в Гааге Климкин выступил перед студентами и преподавателями Гаагского отделения Лейденского университета и дал интервью ведущим нидерландским СМИ RTL nieuws и ANP.

Ранее суд Нидерландов временно заморозил активы компаний бизнес группы СКМ, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, на территории Нидерландов. В часности, это компании Метинвест и ДТЭК

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