США расширили санкционный список за поддержку ливанской Хезболлы

Под санкции попали шесть человек и семь компаний, которые используются для финансирования незаконных операций

Министерство финансов США добавило в санкционный список шесть физлиц и семь компаний за поддержку ливанской военизированной организации Хезболла. Об этом сообщается пресс-служба Минфина США.



В сообщении сказано, что под санкции попали пять граждан Ливана и один гражданин Ирака, которые действовали в интересах или от имени членов Хезболла.



Сеть компаний, которые подлежат санкциям, базируются в Сьерра-Леоне, Либерии, Ливане и Гане.



"Хезболла является террористической организацией, ответственной за гибель сотен американцев. Это также основной представитель Ирана, который используется для подрыва законных правительств арабских стран на Ближнем Востоке. Администрация намерена разоблачить и разрушить сети Хезболлы, в том числе на Ближнем Востоке и в Западной Африке, которые используются для финансирования незаконных операций", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.



Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.



В октябре этого года Министерство финансов США ввело санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана, который обвинили в поддержке террористических организаций, таких как Хезболла, Хамас и Талибан.



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