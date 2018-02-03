В новой ядерной доктрине США более агрессивная позиция по России

США приняли во внимание действия России и ее военную доктрину, а также тот факт, что РФ модернизирует свое ядерное оружие

Администрация Трампа продолжит ядерную политику Обамы, но займет более агрессивную позицию по отношению к России. Об этом говорится в новой ядерной доктрине США, передает AP.

В документе говорится, что Россия должна быть уверена, что понесет "неприемлемо тяжелые убытки", если будет угрожать даже ограниченным ядерным ударом в Европе.

Отмечается, что Россия полагается на военную доктрину, которая определяет ядерную эскалацию. Также во внимание принимают аннексию Крыма и угрозы в сторону союзников США.

В новой доктрине не говорится об увеличении арсенала ядерного вооружения. При этом президент Трамп заявлял, что США "должны укрепить и расшрить ядерный потенциал до того времени, пока мир не образумится относительно ядерного оружия".

Документ называет Северную Корею угрозой для США и союзников. Отмечается, что любая ядерная атака против США или союзников приведут к "концу этого режима".



Китай также рассматривается как потенциальный ядерный противник.

Как и сообщали ранее СМИ, США предлагают сосредоточиться на разработке маломощного ядерного оружия - боеголовок с низкой взрывной силой.

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