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Гондолы сели на мель: в Венеции пересохли каналы

03.02.2018 19:10
Причину обмеления каналов находят в низких приливах и отсутствии дождей
Гондолы сели на мель: в Венеции пересохли каналы
Фото: www.thesun.co.uk

В Венеции (Италия) высохла вода в каналах, из-за чего по ним невозможно плавать. Об этом сообщает Express.

"Гости Венеции шокированы низким уровнем воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у гондольеров теперь нет работы. Вода в каналах опустилась на 60 см ниже нормы.

Причину обмеления каналов находят в низких приливах и отсутствии дождей.

Похожая ситуация наблюдается уже второй год подряд, когда каналы остаются без воды. Однако несколько раз в год Венеция страдает от сильного наводнения.

Фото: www.thesun.co.uk

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