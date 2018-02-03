Гондолы сели на мель: в Венеции пересохли каналы

Причину обмеления каналов находят в низких приливах и отсутствии дождей

В Венеции (Италия) высохла вода в каналах, из-за чего по ним невозможно плавать. Об этом сообщает Express.



"Гости Венеции шокированы низким уровнем воды", - говорится в сообщении.



Отмечается, что у гондольеров теперь нет работы. Вода в каналах опустилась на 60 см ниже нормы.



Причину обмеления каналов находят в низких приливах и отсутствии дождей.



Похожая ситуация наблюдается уже второй год подряд, когда каналы остаются без воды. Однако несколько раз в год Венеция страдает от сильного наводнения.

Фото: www.thesun.co.uk



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