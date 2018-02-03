Гондолы сели на мель: в Венеции пересохли каналы
В Венеции (Италия) высохла вода в каналах, из-за чего по ним невозможно плавать. Об этом сообщает Express.
"Гости Венеции шокированы низким уровнем воды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у гондольеров теперь нет работы. Вода в каналах опустилась на 60 см ниже нормы.
Причину обмеления каналов находят в низких приливах и отсутствии дождей.
Похожая ситуация наблюдается уже второй год подряд, когда каналы остаются без воды. Однако несколько раз в год Венеция страдает от сильного наводнения.
Фото: www.thesun.co.uk
Читайте также: Наводнение в Париже: эвакуированы 1,5 тыс. человек
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
02.02.18
18:18
-
02.02.18
17:32
-
02.02.18
17:38
-
02.02.18
16:36
-
02.02.18
15:14