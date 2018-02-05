Месть за Су-25 в Сирии: с вертолета сбросили бочку с хлором - СМИ
После атаки сирийских и российских ВВС на город Саракиб в провинции Идлиб по меньшей мере девять человек пожаловались медикам на проблемы с дыханием. Пострадавшие и очевидцы утверждают, что при бомбардировке на жилой квартал была сброшена типичная для войны в Сирии бочковая бомба, пишет служба Би-би-си.
По свидетельствам местных жителей региона, который подконтролен оппозиционным силам, воюющим против диктатора Башара Асада, бомба с вертолета, вероятно, содержала хлор.
Это косвенно подтверждает видеозапись, размещенная в соцсетях местным движением "Белые каски" (поддерживаемые ООН спасатели), где пострадавших обливают водой, чтобы смыть отравляющее вещество.
#Saraqeb @SyriaCivilDef teams respond to an attack with chlorine gas. 9 injured including 3 White Helmet volunteers. Attacks like this, in violation of UN Security Council resolutions, happen with impunity. @BBCWorld @cnnbrk pic.twitter.com/mLtfQ0OMnv- The White Helmets (@SyriaCivilDef) 4 лютого 2018 р.
3 февраля 2018 года боевики сбили Су-25 ВВС РФ. Как полагают OSINT-разведчики из волонтерской группы Conflict Intelligence Team, самолет пилотировал Роман Филиппов из Приморского края России. Он катапультировался.
На распространенных боевиками группировки "Хаят Тахрир аш-ШаМ" видеозаписях видно, как окруженный российский военный сначала отстреливается, а затем якобы подрывает себя гранатой, чтобы не попасть в плен. В отместку россияне неоднократно бомбили эту территорию.
После инцидента ВВС РФ начали с удвоенными усилиями бомбить район, попав при этом в больницу небольшого города Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб.
Одно из зданий в Идлибе после бомбежки:
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