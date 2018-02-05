USD:  27.67  27.99   EUR:  34.36  34.92  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Месть за Су-25 в Сирии: с вертолета сбросили бочку с хлором - СМИ

05.02.2018 15:42
На видеозаписи волонтеров "Белые каски" видно, как пострадавших людей обливают водой, чтобы смыть отравляющее вещество
Месть за Су-25 в Сирии: с вертолета сбросили бочку с хлором - СМИ
Фото: twitter.com/SyriaCivilDef

После атаки сирийских и российских ВВС на город Саракиб в провинции Идлиб по меньшей мере девять человек пожаловались медикам на проблемы с дыханием. Пострадавшие и очевидцы утверждают, что при бомбардировке на жилой квартал была сброшена типичная для войны в Сирии бочковая бомба, пишет служба Би-би-си.

По свидетельствам местных жителей региона, который подконтролен оппозиционным силам, воюющим против диктатора Башара Асада, бомба с вертолета, вероятно, содержала хлор.

Это косвенно подтверждает видеозапись, размещенная в соцсетях местным движением "Белые каски" (поддерживаемые ООН спасатели), где пострадавших обливают водой, чтобы смыть отравляющее вещество.

Саракиб на карте страны:

3 февраля 2018 года боевики сбили Су-25 ВВС РФ. Как полагают OSINT-разведчики из волонтерской группы Conflict Intelligence Team, самолет пилотировал Роман Филиппов из Приморского края России. Он катапультировался.

На распространенных боевиками группировки "Хаят Тахрир аш-ШаМ" видеозаписях видно, как окруженный российский военный сначала отстреливается, а затем якобы подрывает себя гранатой, чтобы не попасть в плен. В отместку россияне неоднократно бомбили эту территорию.

После инцидента ВВС РФ начали с удвоенными усилиями бомбить район, попав при этом в больницу небольшого города Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб.

Одно из зданий в Идлибе после бомбежки:

Читайте также: РФ отомстила за сбитый в Сирии Су-25, разбомбив больницу - видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 