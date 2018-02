Месть за Су-25 в Сирии: с вертолета сбросили бочку с хлором - СМИ

После атаки сирийских и российских ВВС на город Саракиб в провинции Идлиб по меньшей мере девять человек пожаловались медикам на проблемы с дыханием. Пострадавшие и очевидцы утверждают, что при бомбардировке на жилой квартал была сброшена типичная для войны в Сирии бочковая бомба, пишет служба Би-би-си.

По свидетельствам местных жителей региона, который подконтролен оппозиционным силам, воюющим против диктатора Башара Асада, бомба с вертолета, вероятно, содержала хлор.

Это косвенно подтверждает видеозапись, размещенная в соцсетях местным движением "Белые каски" (поддерживаемые ООН спасатели), где пострадавших обливают водой, чтобы смыть отравляющее вещество.

#Saraqeb @SyriaCivilDef teams respond to an attack with chlorine gas. 9 injured including 3 White Helmet volunteers. Attacks like this, in violation of UN Security Council resolutions, happen with impunity. @BBCWorld @cnnbrk pic.twitter.com/mLtfQ0OMnv