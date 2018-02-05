Папа римский впервые за полвека встретился с турецким президентом

Франциск подарил Эрдогану медальон, а тот понтифику - керамическую фигурку и томик стихотворений

Турецкий президент впервые за почти 60 лет встретился с Папой римским. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана, также о визите турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пишет информагентство Hurriyet.

Встреча продлилась менее часа и прошла на фоне протестных акций в Италии из-за визита Эрдогана, которые организовали преимущественно праворадикальные движения.

Понтифик подарил Эрдогану медальон с ангелом, а тот в ответ передал Франциску миниатюрную керамическую фигурку, изготовленную с использованием техники, популярной во времена Османского султана Сулеймана Великолепного.

Как пишут оба источника, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и отдельно уделили внимание статусу Иерусалима.

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