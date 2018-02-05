В РФ подтвердили размещение Искандеров в Калининградской области
Россия в понедельник, 5 февраля, разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер, способные переносить ядерные боеголовки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов, передает российский Интерфакс.
Отвечая на вопрос журналиста, он сказал: "Разместили мы, и что теперь?"
Ранее сегодня литовский министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что в Калининградской области РФ, которая граничит с Польшей и Литвой, размещены Искандеры, способные переносить ядерные боеголовки. По его словам, Россия намерена сделать область их постоянным местом дислокации.
"Это означает не только угрозу для Литвы, но и для половины Европы", - сказала глава литовского государства Даля Грибаускайте в Рукле, где она участвовала в первой годовщине развертывания многонационального батальона НАТО в Литве.
По его словам, ранее оперативно-тактические ракетные комплексы лишь временно доставлялись в Калининградскую область для проведения учений.
Литовская разведка сообщала, что размещение ОТРК Искандер в Калининградской области размещены для их потенциального использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, поскольку для поражения целей на территории Литвы теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей.
Оперативно-тактические ракетные комплексы лишь временно доставлялись в Калининградскую область для проведения учений.
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