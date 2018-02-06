Путина зарегистрировали кандидатом в президенты РФ

По данным СМИ, президент страны-агрессора Российской Федерации стал первым из тех, кого зарегистрировали по итогам сбора подписей избирателей

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты Российской Федерации. Об этом сообщает российское издание Медуза.

"Путин стал первым из тех, кого зарегистрировали по итогам сбора подписей избирателей", - отмечается в сообщении.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

6 декабря 2017 года Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Смотрите также: Выборы президента России в одной карикатуре от Deustche Welle

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.