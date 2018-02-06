Путина зарегистрировали кандидатом в президенты РФ
06.02.2018 10:39
По данным СМИ, президент страны-агрессора Российской Федерации стал первым из тех, кого зарегистрировали по итогам сбора подписей избирателей
Владимир Путин (фото - Getty Images)
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты Российской Федерации. Об этом сообщает российское издание Медуза.
"Путин стал первым из тех, кого зарегистрировали по итогам сбора подписей избирателей", - отмечается в сообщении.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
6 декабря 2017 года Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.
Смотрите также: Выборы президента России в одной карикатуре от Deustche Welle
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