Из России начали высылать трудовых мигрантов КНДР
Из России начали высылать работающих там граждан Северной Кореи. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Это делается в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против Северной Кореи, принятой в декабре 2017 года", - отметили в МИД РФ.
Власти РФ выполняют условия резолюции, согласно которой трудовые мигранты из КНДР, работающие в других странах, должны быть возвращены на родину до конца 2019 года. Северокорейские граждане, "легально находящиеся в нашей стране, будут работать в России до истечения срока ультиматума", - уточнили в МИД.
Посол РФ в КНДР Александра Мацегора заявил, что в российских регионах "многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении (резолюции. - ред.), начали отправлять корейцев" назад в КНДР.
"Это будет удар по российской экономике, серьезный удар, особенно по Дальнему Востоку. У нас стройка сейчас в Приморском крае в основном идет силами северокорейских рабочих, их, по-моему, около 12 тысяч", - отметил Мацегора.
По его словам, ежегодно Россия выдает гражданам КНДР от 12 до 15 тысяч виз для временной работы, а максимальное число мигрантов из КНДР, находящихся на территории РФ, составляло до 37 тысяч человек.
"Рабочий из КНДР "в среднем получает в России около 500 долларов - его зарплата лишь немного ниже, чем у российских граждан. Власти РФ не депортируют тех граждан КНДР, кто не хочет возвращаться", - сказал Мацегора.
По данным ООН, большинство трудовых мигрантов из КНДР находятся в России или КНР, работая "в условиях, похожих на рабские".
Предполагается, что средства, которые мигранты перечисляют в бюджет КНДР, могут также идти на развитие ядерной и ракетной программ Пхеньяна.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает Северной Корее в обход международных санкций.
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