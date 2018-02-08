Из России начали высылать трудовых мигрантов КНДР

ООН заявляет, что большинство трудовых мигрантов из КНДР работают "в условиях, похожих на рабские" в России

Из России начали высылать работающих там граждан Северной Кореи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это делается в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против Северной Кореи, принятой в декабре 2017 года", - отметили в МИД РФ.

Власти РФ выполняют условия резолюции, согласно которой трудовые мигранты из КНДР, работающие в других странах, должны быть возвращены на родину до конца 2019 года. Северокорейские граждане, "легально находящиеся в нашей стране, будут работать в России до истечения срока ультиматума", - уточнили в МИД.

Посол РФ в КНДР Александра Мацегора заявил, что в российских регионах "многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении (резолюции. - ред.), начали отправлять корейцев" назад в КНДР.

"Это будет удар по российской экономике, серьезный удар, особенно по Дальнему Востоку. У нас стройка сейчас в Приморском крае в основном идет силами северокорейских рабочих, их, по-моему, около 12 тысяч", - отметил Мацегора.

По его словам, ежегодно Россия выдает гражданам КНДР от 12 до 15 тысяч виз для временной работы, а максимальное число мигрантов из КНДР, находящихся на территории РФ, составляло до 37 тысяч человек.

"Рабочий из КНДР "в среднем получает в России около 500 долларов - его зарплата лишь немного ниже, чем у российских граждан. Власти РФ не депортируют тех граждан КНДР, кто не хочет возвращаться", - сказал Мацегора.

По данным ООН, большинство трудовых мигрантов из КНДР находятся в России или КНР, работая "в условиях, похожих на рабские".

Предполагается, что средства, которые мигранты перечисляют в бюджет КНДР, могут также идти на развитие ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает Северной Корее в обход международных санкций.

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