Трамп запретил публикацию доклада демократов о "российском деле"

В засекреченном документе демократы опровергают опубликованную ранее информацию республиканцев о якобы предвзятости ФБР к Трампу

Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию засекреченного доклада демократов из Палаты представителей, который противоречит опубликованной ранее докладной республиканцев о якобы предвзятом отношении ФБР и Минюста к нему по "российскому делу". Об этом сообщает Reuters.

В сообщении сказано, что советник Белого дома Дон Макган написал письмо председателю комитета по разведке Белого дома Девину Нуньесу, в котором сообщил, что американский президент решил не публиковать документ, "потому что в нем содержатся многочисленные детали засекреченной и особо деликатной информации".



Ранее в понедельник Комитет разведки Палаты представителей единогласно проголосовал за обнародование 10-страничного документа, подготовленного группой демократов.