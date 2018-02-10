Трамп запретил публикацию доклада демократов о "российском деле"
Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию засекреченного доклада демократов из Палаты представителей, который противоречит опубликованной ранее докладной республиканцев о якобы предвзятом отношении ФБР и Минюста к нему по "российскому делу". Об этом сообщает Reuters.
В сообщении сказано, что советник Белого дома Дон Макган написал письмо председателю комитета по разведке Белого дома Девину Нуньесу, в котором сообщил, что американский президент решил не публиковать документ, "потому что в нем содержатся многочисленные детали засекреченной и особо деликатной информации".
Ранее в понедельник Комитет разведки Палаты представителей единогласно проголосовал за обнародование 10-страничного документа, подготовленного группой демократов.
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В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что репутация Федерального бюро расследований (ФБР) худшая в истории, "разорвана в клочья", после многих лет управления ФБР Джеймсом Коми "со всеми фальшивыми и бесчестными расследованиями".
3 февраля американский сенатор Джон Маккейн заявил, что атаки на Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований только укрепляют президента России Владимира Путина.
9 февраля бывший вице-президент США Джозеф Байден назвал "катастрофой" ситуацию в США после рассекречивания американским президентом Дональдом Трампом "доклада Нуньеса" о якобы предвзятости ФБР и Минюста в расследовании вмешательства РФ в избирательную кампанию 2016 года.
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