Президент Южной Кореи встретился с сестрой лидера КНДР

Впервые в истории кто-то из семьи северокорейского лидера приехал в Южную Корею

Ким Йо Ин по центру и Ким Йон Нам слева (фото - Yonhap)

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин принял у себя официальную делегацию из Северной Кореи, в состав которой входит сестра лидера КНДР Ким Е Чен. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Это первый в истории случай, когда члены семьи лидера Северной Кореи посетили Южную Корею.



Встреча прошла в президентской резиденции. Во главе северокорейской делегации был глава президиума Верховных сборов КНДР Ким Йон Нам - формальный глава государства.



Ожидалось, что делегация передаст послание от лидера КНДР Ким Чен Ына, но подробности встречи пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что такой визит, по мнению официального Сеула, демонстрирует готовность Севера улучшать отношения между двумя странами и показывает искренность намерений страны.

9 февраля на церемонии открытия Игр спортсмены обеих стран прошли под одним флагом "единой Кореи".

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