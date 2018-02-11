В России разбился пассажирский самолет: на борту был 71 человек
Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник в экстренных службах.
Причина катастрофы пока неизвестна.
Ранее источник в экстренных службах сказал, что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
По информации РИА Новости, упавший самолет нашли с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья.
"Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались", - отмечается в сообщении.
15 ноября 2017 года в Хабаровском крае при крушении пассажирского самолета Let L-410 погибли семь человек.
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