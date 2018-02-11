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Почта России опровергает свою причастность к катастрофе Ан-148

11.02.2018 15:59
"У нас вообще нет вертолетов", - заявили в Почте России
Почта России опровергает свою причастность к катастрофе Ан-148
Фото: скриншот видео

Почта России опровергает версию о том, что самолет Ан-148, потерпевший крушение в Подмосковье, мог столкнуться с ее вертолетом. Об этом сообщает Meduza.

"У нас нет вертолетов. Я не знаю, откуда вообще берется эта информация", - заявили представители компании телеканалу РЕН. Позже они повторили Интерфаксу, что у компании нет вертолетов, а есть только два самолета Ту-204.

При этом в принципе вертолеты у Почты России есть, утверждает Meduza.

Официально версия о столкновении с вертолетом пока не подтверждена.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Шансов выжить у них не было.

Затем появилась информация о том, что самолет мог столкнуться с вертолетом Почты России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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