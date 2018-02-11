В России не смогли запустить ракету-носитель: заглохли двигатели

На старте ракеты Союз-2.1а автоматически отключились двигатели

С российского космодрома Байконур сегодня не смогли запустить ракету-носитель Союз-2.1а с кораблем Прогресс МС-08 из-за автоматического выключения двигателей на старте. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В сообщении говорится, что пуск, запланированный на 11:58:45 по московскому времени 11 февраля, был перенесен на резервную дату 13 февраля. Причины отключения двигателей пока не известны.

Пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической области пишет, что в воскресенье ракета не смогла стартовать в расчетное время, предположительно, из-за неполадок с бортовой цифровой вычислительной машиной.

Отмечается, что космический грузовик Прогресс МС-08 впервые в истории должен был состыковаться с МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме и добраться до станции за три часа и 27 минут. По такой же схеме 12 октября 2017 года хотели отправить Прогресс МС-07, но автоматика также отменила запуск.

Грузовик должен доставить на МКС сухие грузы, топливо, воду, баллоны со сжатым воздухом и кислородом, продукты, одежду, лекарства и прочее для членов экипажа.

Российский Интерфакс уточняет, что специалисты на Байконуре изучают возможность замены бортового компьютера на ракете-носителе перед повторной попыткой запуска

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