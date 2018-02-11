В Швейцарии приговорили гражданина за пропаганду ИГ в соцсети

Местный житель получил штраф и условный срок

Федеральная прокуратура Швейцарии вынесла наказание гражданину страны в виде штрафа в 2000 франков (около 1800 евро) и шести месяцев тюремного заключения условно за пропаганду в соцсетях деятельности террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает Le Matin.



Согласно сообщению, с мая по декабрь 2016 года он делился в социальных сетях "многочисленными видео и фотоматериалами по пропаганде ИГ".



В его материалах были обнаружены фотомонтажи с изображением всадника ИГ, атакующего других всадников с флагами США, Германии и Швейцарии.



Федеральная прокуратура в своем постановлении указала, что эта иллюстрация символизирует войну, которую террористы ведут против этих государств, отмечает издание. В другом своем посте в соцсети он оставил запись: "Убивайте шиитов".

Также сказано, что в мае прошлого года в его доме проходил обыск. На допросе он сказал, что не распространял пропагандистские материалы, а только просматривал их. По его словам, он ставил под ними "лайки" только для того, чтобы все знали, что происходит в Сирии и Ираке. В свою очередь, обвинение уверено, что он действовал, "полностью осознавая незаконный характер террористической организации ИГ".



По решению прокуратуры, он также обязан оплатить издержки по рассмотрению данного дела в 4500 франков (более 3900 евро).



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