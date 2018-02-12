Вирус заставил правительственные компьютеры майнить криптовалюту

Под действие вредоносной программы попали больше четырех тысяч британских и американских сайтов, среди которых и правительственные

Тысячи сайтов по всему миру, в том числе и правительственные, заразили кодом для майнинга криптовалют. Об этом сообщает The Register.



Всего пострадали около 4200 сайтов. Среди них правительственные сайты США и Великобритании, сайты университетов и судебные порталы.



Они были заражены вредоносной версией приложения Browsealoud от создателя программного обеспечения Texthelp для чтения сайтов для слабовидящих.



Именно это приложение, зараженное вирусом, запускало программу для добычи криптовалюты Monero. Приложение временно отключили.

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