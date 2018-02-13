Трамп предлагает выделить $24 млрд на модернизацию ядерной триады
13.02.2018 01:15
Всего на оборонные расходы планируется потратить 686 млрд долларов
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект бюджета США на 2019 фискальный год, в котором на оборонные расходы планируется потратить 686 млрд долларов и 24 млрд долларов из них на модернизацию ядерной триады. Об этом свидетельствует представленный документ на сайте Белого дома.
В документе отмечается, что стратегические ядерные силы США - ключ к защите национальной безопасности и будущего процветания жителей страны, союзников и партнеров. В состав ядерной триады входят стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.
Согласно проекту бюджета, 597 млрд долларов планируют направить на покрытие базовых расходов, в том числе на научно-технические разработки (84 млрд долларов) и кибербезопасность (8 млрд долларов), а также 89 млрд долларов на финансирование военных операций за границей.
"Бюджет способствует установлению мира посредством силы, в нем заложены многолетние инвестиции на разработку смертоносной, гибкой и устойчивой армии. Главные приоритеты Минобороны США лежат в долгосрочной стратегической конкуренции с Россией и Китаем", - сказано в документе.
Проект бюджета будет рассмотрен американским Конгрессом, от которого зависит одобрение поправок. Новый финансовый год в США начнется в октябре 2018 года.
В документе отмечается, что стратегические ядерные силы США - ключ к защите национальной безопасности и будущего процветания жителей страны, союзников и партнеров. В состав ядерной триады входят стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.
Согласно проекту бюджета, 597 млрд долларов планируют направить на покрытие базовых расходов, в том числе на научно-технические разработки (84 млрд долларов) и кибербезопасность (8 млрд долларов), а также 89 млрд долларов на финансирование военных операций за границей.
"Бюджет способствует установлению мира посредством силы, в нем заложены многолетние инвестиции на разработку смертоносной, гибкой и устойчивой армии. Главные приоритеты Минобороны США лежат в долгосрочной стратегической конкуренции с Россией и Китаем", - сказано в документе.
Проект бюджета будет рассмотрен американским Конгрессом, от которого зависит одобрение поправок. Новый финансовый год в США начнется в октябре 2018 года.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08.02.18
09:00
-
вчера
18:15
-
вчера
17:50
-
вчера
16:31
-
вчера
15:19
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров