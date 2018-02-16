Гутерреш заявил о необходимости ввести правила ведения кибервойны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш считает, что мир столкнулся с необходимостью установить дозволенные рамки межгосударственных кибернетических атак. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Европейская правда.
Он напомнил, что взаимные удары в киберпространстве уже стали реальностью. "Пришло время говорить о международных правовых рамках ведения кибервойны", - подчеркнул генсек ООН. Он предложил начать дискуссию по этому поводу на площадке Генассамблеи ООН.
Как известно, существуют схожие по названию международные правила вооруженных конфликтов. "Законы и обычаи ведения войны" более 100 лет назад были закреплены рядом международных конвенций, с тех пор много раз модифицировались. Их нарушение является международным преступлением.
В то же время в кибернетической сфере, по словам генсека, нет единства даже относительно того, что считать нападением. "Речь идет не только о кибератаках... Очень часто отсутствует консенсус относительно того, как вписать кибернетические войны в международно-правовые рамки", - подчеркнул он.
"Мне кажется, что единственная возможность это сделать - это если мы сядем все вместе, с участием ученых, специалистов - и согласуем базовые правила", - подытожил генсек ООН.
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