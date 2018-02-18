Антикоррупционное бюро Латвии задержало президента Центробанка
Бюро по борьбе и предотвращению коррупции задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича в рамках уголовного дела. Об этом говорится в распространенном заявлении премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, сообщает DELFI.
"Бюро по борьбе и предотвращению коррупции назначило президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу статус задержанного в рамках уголовного дела", - говорится в заявлении.
Кучинскис подчеркнул, что он в качестве премьер-министра вместе с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой и правительством следит за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все свои обязательства.
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В пятницу, 16 февраля, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции Латвии провело обыски в кабинете и в доме Илмара Римшевича.
В субботу, 17 февраля, Римшевич вернулся в Латвию и вечером прибыл в здание антикоррупционного ведомства, а покинул его только в ночь на воскресенье на автомобиле Бюро.
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